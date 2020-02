Siena, pronto soccorso troppo affollato, malati per ore sulle barelle nei corridoi

Accessi record al pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte a Siena. E così i pazienti sono rimasti per ore nei corridoi sulle barelle delle ambulanze in attesa di essere visitati. Bloccate anche le ambulanze che trasportavano i malati e che non potevano ripartire non avendo a disposizione le barelle. A mezzogiorno se ne contavano sei parcheggiate davanti al pronto soccorso.

"È stato un weekend di superlavoro per il pronto soccorso - ha spiegato il Direttore sanitario, Roberto Gusinu - con ben 176 accessi nella giornata di sabato e numerosi codici rossi tra sabato e domenica. I professionisti si sono impegnati al massimo per garantire la massima efficienza ed organizzazione ma è chiaro che un iperafflusso, con la presenza di molti codici rossi che assorbono totalmente il personale presente, può causare dei ritardi nell’assistenza dei codici minori. È presente un costante confronto con l'azienda territoriale per risolvere insieme le criticità che si verificano in particolare durante il fine settimana sui codici minori".