Siena, alcol e movida nella notte in Piazza del Mercato frequentata soprattutto da giovanissimi. Le foto

Decine di bottiglie di birra e superalcolici lasciate sotto il Tartarugone in Piazza del Mercato a Siena. Così si presenta alle 8,15 la piazza dopo le ore di movida notturne. Un fenomeno che si presenta quotidianamente, ma in maniera maggiore durante i fine settimana, come spiegano i residenti.

Piazza del Mercato è frequentata soprattutto da giovanissimi e nonostante i continui controlli delle forze dell'ordine e la collocazione di telecamere di videosorveglianza, il fenomeno non accenna a diminuire. A preoccupare è soprattutto il consumo eccessivo di alcol da parte di ragazzini, la maggior parte adolescenti.

Alle 8,20, come si vede anche dalle foto, i mezzi di SeiToscana sono intervenuti per rimuovere bottiglie e cartacce.