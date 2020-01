Capodanno a Siena, le immagini della serata con Paolo Ruffini. Tanto pubblico in Piazza del Campo

Paolo Ruffini ha mantenuto le promesse ed il Capodanno in Piazza del Campo è stato un evento apprezzato da un pubblico numerosissimo. Sul palco non si è risparmiato ed ha deliziato la Piazza del Campo per oltre due ore. Lo spettacolo Up&Down di Paolo Ruffini e degli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, ha riempito la conchiglia.

Il comico ha alternato momenti divertenti a riflessioni profonde ma elargite in maniera scanzonata. Ha parlato di futuro e di come eravamo, ha scherzato sulle manie moderne ed ha stupito con le sue capacità di improvvisatore, il tutto dando ampio spazio, in piena parità, ai giovani della compagnia. "Una platea così attenta non l'ho trovata neppure nei teatri" ha commentato Ruffini, e nessuno ha ceduto al freddo, anzi la conchiglia si è riempita come non mai.

Il comico ha fatto salire sul palco anche una coppia sposata da cinquant'anni e due bambine.

Dopo la mezzanotte un grande spettacolo di musica con le "Voci Sole". Poi gli Ottanta Febbre fino a notte fonda.