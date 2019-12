Sardine a Siena, sono duemila in Piazza del Duomo. Le prime foto della manifestazione

Duemila Sardine in Piazza del Duomo. E' la stima della manifestazione promossa dalle Sardine senesi. Affluenza lenta nei primi minuti, tanto da far temere che l'appello non fosse stato accolto dai tanti che avevano annunciato di aderire, poi la piazza si è riempita. Tanti giovani, ma non solo. Gli organizzatori hanno parlato dal sagrato del Duomo. Alcuni giovani hanno esposto cartelli colorati, qualche personaggio fuori dal comune ha attirato l'attenzione dei presenti.

Gli organizzatori avevano annunciato che le adesioni, negli ultimi due giorni, erano arrivate a cinquemila, ma avevano spiegato di ritenersi soddisfatti se in Piazza del Duomo fossero arrivate duemila persone.