Siena

Cade albero in Piazza San Francesco

I vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza San Francesco, a Siena, intorno alle 22, per la caduta di un albero di grandi dimensioni in una aiuola. L'ippocastano si è abbattuto sull'albero a fianco, sfiorando le auto parcheggiate. In quel momento la piazza era deserta e questo ha evitato danni alle persone. Sul posto anche la polizia municipale.