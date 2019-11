Una bellissima festa, partecipata e piena di ricordi ed entusiasmo. E' quella andata in scena venerdì 22 novembre 2019 al Circolo della Tuberosa di Siena per i 40 anni degli Ultras della Robur. Per l'occasione sono tornati a Siena veri e propri idoli come gli ex giocatori Foglietti, Arcadio, Colasante e Cavallo. Presenti pure i mitici Carsetti, Pepi e Argilli che con un colpo di testa micidiale trafisse la porta del Milan a San Siro e nel 2004, segnando all'Atalanta, permise al Siena una salvezza-miracolo in serie A. La serata voluta da due storici ultras, Simone Taddei e Paolo Bartalucci, ha visto la partecipazione di tantissimi tifosi di tutte le generazioni. E non sono mancati cori, ricordi, torce, striscioni, amarcord e anche le foto dei 40 anni di storia. Insomma, una gran bella serata, ma con la testa rivolta sempre al futuro e al sogno di ritornare a calcare i grandi palcoscenici del calcio.