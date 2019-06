Siena accoglie la Cina: autorità di ospedali cinesi in visita formativa alle Scotte

Un’intensa due giorni di formazione e collaborazione ma anche un ponte tra due culture lontane che si incontrano all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. È questo il significato più importante della visita al policlinico Santa Maria alle Scotte di oltre 20 tra presidenti, vicepresidenti e autorità provenienti dai più importanti ospedali della Cina, organizzata dall'Ufficio Rapporti Internazionali.

"Siamo felici, oltre che onorati, di poter continuare ad ospitare i professionisti cinesi nel nostro ospedale – commenta il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini -. È bello vedere la nostra concezione di cura andare a braccetto con la cultura millenaria della medicina cinese: un vero e proprio arricchimento reciproco, nell’ottica di offrire sempre la miglior cura possibile ad ogni paziente. Un messaggio bellissimo – conclude Giovannini – specie per la nostra sanità pubblica".

Ad accogliere e salutare la delegazione cinese, oltre al direttore generale Giovannini, c’erano anche l’assessore alla salute del Comune di Siena, Francesca Appolloni, e il prorettore dell’Università di Siena con delega alla sanità, professor Ranuccio Nuti. Per i professionisti orientali si tratta di un momento molto importante di formazione e di conoscenza del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, con l’aggiunta di specifici focus sul sistema di emergenza-urgenza, risk-management e controllo di gestione, grazie alle presentazioni del dottor Tiziano Salerno, del dottor Giancarlo De Luca, del professor Marcello Pastorelli e della dottoressa Francesca Maria De Marco. A far da corollario alle iniziative di confronto e formazione anche una serie di visite guidate alla città di Siena e, in particolare, al museo storico di Banca Mps e al Santa Maria della Scala.