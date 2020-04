E' la prima edizione ma è già un vero successo, con oltre 80 foto inviate da ragazzi, adulti e famiglie. Si tratta di Murlo's Pets, uno dei vari eventi a cui si può partecipare da casa, ed ha visto una pioggia di immagini spedite da tantissimi murlesi dei propri animali domestici, dal pappagallino al gatto, dal cane alla tartaruga. L'hashtag #iorestoacasa è ovviamente parte della serie di iniziative che Proloco Murlo sta lanciando in questi giorni, inclusa la nuova edizione di Murlo in Fiore, in partenza, dove si possono mandare immagini del proprio balcone o giardino. L'idea di lanciare un concorso di foto dei propri animali su Facebook che fossero votabili online è nata a fine marzo, e in pochi giorni, dai primi di aprile a metà mese, tantissimi hanno partecipato con una o due foto, tutte, tenere e divertenti, pubblicate sulla pagina Facebook di Proloco Murlo. I vincitori si sono aggiudicati ognuno un buono acquisto di 20 euro da spendere nei negozi del territorio di Murlo offerto da Proloco. Le categorie erano 4 originariamente, ma poi un ''più votato'' ha sbancato ogni previsione ed è stato aggiunto il Best in show, per così dire. Notare che i vincitori sono tutti cani, e nei primi 12 c'è soltanto un gatto. Un attestato è stato inviato ai proprietari degli animali più insoliti: il cavallo Libellula, la tartaruga Fragola, il pappagallino Ugo e i pesci Nascondino e Raggio di sole.

La più votata: Zaira, 153 punti, poi a seguire i vincitori delle altre quattro categorie, Kira (74 punti), Diego (64 punti), Libero (60 punti), Brando (57 punti). Seguono i runner up: Pepe (45 punti), Rocco (37), Buffon (31), Otto (30), Apple (28), Yaki (24), Mia (20).

Annalisa Coppolaro