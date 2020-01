Le immagini del CleanBeachTour di Piero Pelù che pulisce la spiaggia della Feniglia. Prossima tappa a Sanremo

CleanBeachTour di Piero Pelù è stata la prima grande mobilitazione nazionale dell'anno in favore dell'ambiente e ha registrato una partecipazione straordinaria da parte di volontari provenienti da tutta Italia. Un grande successo in termini di sensibilizzazione ma non solo. Ecco cosa è stato raccolto sulla spiaggia della Feniglia:

326 sacchi di multimateriale (plastica, alluminio e vetro) per un totale di circa 1000 kg

139 sacchi di indifferenziato per un totale di oltre 560 kg

quasi 8 tonnellate di rifiuti ingombranti

Pelù dalla spiaggia della Feniglia ha annunciato il Clean Beach Tour, un percorso che lo porterà sulle spiagge italiane per replicare quanto fatto in occasione della data zero a Grosseto. Resa pubblica anche la seconda pulizia della spiaggia: l’appuntamento è a Sanremo a febbraio in una delle spiagge del Comune. Il roker sarà uno degli artisti in gara e proprio durante la kermesse ha deciso di accendere nuovamente i riflettori sulla problematica del marine litter.