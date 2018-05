Emma Villas in Superlega: le congratulazioni del mondo dello sport

La Emma Villas ha riportato il nome di Siena in un massimo campionato al termine di una esaltante cavalcata nella post season affrontata non certo dalle primissime posizioni e conclusa con la serie finale contro Spoleto, finita 3-0 per i portacolori del volley senese. Nel clima di festeggiamenti, sono arrivati alla società del presidente Bisogno le felicitazioni da parte del mondo dello sport locale.

La Mens Sana basket 1871 ha scritto che "desidera congratularsi con la società Emma Villas volley per la promozione in Superlega".

Il presidente della Polisportiva Mens Sana Antonio Saccone ha mandato i complimenti personali e della sua istituzione "per un’impresa storica, da leggenda. E’ un successo voluto e ottenuto con impegno, passione, professionalità e programmazione”.

Il presidente Paolo Ridolfi, a nome del Coni provinciale, "si complimenta con la società Emma Villas volley Siena per l’eccezionale risultato ottenuto grazie all’impegno e la serietà che contraddistingue da anni il percorso del presidente Giammarco Bisogno e del suo staff".