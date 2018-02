Mense scolastiche più vegetariane: meno carne e aumentano i legumi

Maggior spazio a legumi e verdure, meno carne rossa. Cambieranno da lunedì 12 febbraio i menù della mensa scolastica a Poggibonsi. Una piccola rivoluzione che è frutto di un lungo percorso di analisi e condivisione all'interno del Comitato Mensa per l'occasione ampliato alla partecipazione dei rappresentanti dei Consigli d'Istituto e dei Comitati Genitori.

Nel menù invernale faranno il loro ingresso riso ai carciofi, ravioli burro e salvia, risotto allo zafferano, vellutata di porri e zucca con crostini di pane, mentre arrivano nel menù estivo polpette di pesce, tortino di verdure, crocchette di legumi, farro pesto e pomodorini, platessa alla mugnaia, melanzane alla parmigiana, pasta zucchine e ricotta, halibut all'isolana, e nel menù autunnale hamburger di pesce, scaloppina di tacchino impanata, crema di verdura, riso ai porri, polpette di ceci, orzotto con verdure, vellutata di zucca e nasello alla siciliana.

Le modifiche sono state definite in base alle linee guida della Regione Toscana in materia di ristorazione collettiva che promuovono ad esempio legumi e verdure come valida alternativa alla carne rossa. Le novità che si troveranno sono la riduzione della carne soprattutto quella rossa e dei salumi, l'introduzione di cereali come farro e orzo in sostituzione della pasta, i legumi come secondo piatto sotto forma di crocchette e polpettine, l'introduzione di piatti unici come, appunto, le melanzane alla parmigiana.