Emma Villas, Santo Stefano in campo: c'è il big match contro la capolista

E' già tempo di tornare in campo per l'Emma Villas. Derby toscano tra la capolista Kemas Lamipel Santa Croce e i senesi: la sfida si giocherà martedì 26 dicembre, a partire dalle ore 16.

Si affronteranno le due compagini che sono appena state eliminate dalle semifinali della Coppa Italia di Serie A2 e che quindi non potranno prendere parte all’atto conclusivo di questa manifestazione il prossimo 28 gennaio a Bari.

I due team cercano quindi un immediato riscatto in campionato in quella che è una sfida dal sapore di Pool Promozione. Santa Croce è infatti prima nel proprio girone con 32 punti conquistati in quindici gare disputate; l’ultima di queste ha visto i pisani andare a vincere al tie break, dopo una gara lottatissima, al PalaTiziano capitolino, contro la Ceramica Scarabeo Gcf Roma. Siena, che è quarta in classifica con 27 punti dopo quattordici gare giocate, ha vinto un’altra partita di alta classifica, riuscendo a sconfiggere al PalaEstra per 3-0 la Videx Grottazzolina di coach Massimiliano Ortenzi e di Jordan Richards; nel turno precedente i senesi erano tornati a vincere in trasferta, a Civitanova Marche, contro la GoldenPlast Potenza Picena per 3-0.

“Dispiace molto non essere riusciti a conquistare la finale di Coppa Italia – ha detto il palleggiatore e capitano Marco Fabroni in occasione della cena degli auguri che si è svolta giovedì sera nel locale Papillon – ma quel che è certo è che ci impegneremo al massimo per commettere meno errori e per disputare una grande seconda parte di stagione”. “Questa squadra vi renderà orgogliosi”, ha aggiunto rivolgendosi a sponsor e tifosi del team biancoblù il coach della Emma Villas Siena, Juan Manuel Cichello.

La stella di Santa Croce è l’opposto brasiliano Wagner Pereira da Silva, che nell’ultima sfida di campionato a Roma ha messo a segno 36 punti. L’opposto 24enne ingaggiato dal Bento Volei Brazil sta disputando una stagione straordinaria: fino ad ora ha totalizzato 406 punti tra campionato e Coppa Italia. Santa Croce, allenata da coach Michele Totire, ha altri punti di forza nello schiacciatore 20enne Paolo Zonca, ex Club Italia e Potenza Picena, nel pariruolo 29enne brasiliano Guilherme Magnani Hage, negli esperti centrali Davide Benaglia, Mirko Miscione e Alberto Elia, alla sua ottava stagione in Serie A2 dopo cinque stagioni vissute in Superlega.

Il match sarà visibile online in diretta sulla piattaforma Sportube (www.sportube.tv) al costo di 2,90 euro.