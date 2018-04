Il ragazzo-escort: "Ai festini David Rossi non c'era"

Spettacolo

Micha van Hoecke ritorna in scena con “Pierino e il Lupo” - Rotocalco n. 14 del 5 aprile 2018

Il coreografo e regista di origine russa ritorna in scena al Teatro ‘Lo Spazio’ di Roma con il capolavoro di Prokofiev che aveva già danzato con Maurice Béjart e il Ballet du XX Siècle, riveduto e corretto per il suo Ensemble. Una nuova rilettura per il grande maestro. Pierino rappresenta la libertà, la natura, il coraggio, l’incoscienza. In scena accanto a van Hoecke le star internazionali ...