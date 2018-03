Allerta meteo della protezione civile toscana: codice arancione per il vento

Nuova allerta meteo della protezione civile della Regione Toscana.

La protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per vento forte con validità dalla mezzanotte di martedì 20 marzo, fino alle 17 di mercoledì 21 marzo, per tutta la Toscana, compresa la provincia di Siena.

Inoltre è stato emesso un codice giallo per neve per tutta la zona orientale della regione, dall'Appennino tosco-emiliano e Alto Mugello fino al Grossetano.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere, in particolare in caso di forte vento, consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.