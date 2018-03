Il Touring club premia l'Istituto agrario "Ricasoli"

E’ andato all'Istituto “Bettino Ricasoli” di Siena il premio dei Consoli della Toscana del Touring club 2017 per la provincia di Siena, giunto alla 18esima edizione e dedicato a soggetti che operano in maniera innovativa per lo sviluppo sostenibile del mondo agricolo. In Toscana i vincitori sono stati dieci, uno per ogni provincia, e sono stati resi noti nei giorni scorsi a Firenze alla presenza di Claudia Sorlini, vicepresidente del Touring club italiano, Gianluca Chelucci, console regionale del Touring club per la Toscana e i dirigenti del settore agricoltura della Regione. La consegna ufficiale del premio alla scuola senese sarà sabato 14 aprile, alla presenza di Tiziano Neri, dirigente scolastico dell’Istituto, e di Federigo Sani, console provinciale del Touring club italiano per Siena.