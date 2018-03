Memorial Ciccarelli 2018, la carica dei futuri campioni

Funerali di Astori, migliaia di persone in piazza Santa Croce

Firenze (askanews) - Migliaia di persone hanno riempito piazza Santa a Croce a Firenze, in occasione dei funerali del capitano della Fiorentina, Davide Astori. La messa è celebrata dal cardinale Giuseppe Betori. La funzione non era aperta al pubblico ma in tantissimi si sono stretti attorno alla feretro del calciatore esponendo sciarpe viola della Fiorentina. Ammessi in chiesa solo i familiari, ...