Rubano mobili antichi con la scusa di smaltire roba vecchia: denunciati

Rubano mobili antichi invece di smaltire roba vecchia. Nel mese di giugno 2017, dopo una breve indagine, i carabinieri di Radda in Chianti avevano denunciato, per abbandono incontrollato di rifiuti in concorso, i due titolari di una ditta della Provincia di Firenze, specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali. Due giorni una donna che vive e risiede a Genova Pegli, è tornata in Toscana per fare una gita e controllare la casa di famiglia. Qui ha avuto così modo di scoprire che i già denunciati titolari della ditta per lo smaltimento di rifiuti speciali, simulando maldestramente una sorta di dabbenaggine davvero poco credibile, avevano portato via diversi mobili antichi di grande pregio. Sono stati denunciati dai carabinieri anche per furto aggravato.