La Virtus si arrende nella finale di Coppa Toscana

Si ferma in finale il sogno della Virtus di alzare la Coppa Toscana. Al Palacoverciano di Firenze la spuntano per 69-55 i Pino Dragons padroni di casa, sempre in controllo della situazione e capaci di contenere ogni tentativo rossoblu di riaprire il discorso. Coach Tozzi, tra l’altro, è stato costretto a rinunciare a Nepi, in panchina solo per fare numero, ma ancora dolorante per l’infortunio alla caviglia che ha rimediato nella semifinale vinta due giorni fa contro la Geonova Lucca. Lo strappo decisivo c'è stato nel secondo quarto, mentre la ripresa è stata più equilibrata. Nelle fila rossoblu sono andati in doppia cifra Lenardon e Imbrò, entrambi con 11 punti.