Milan, tifosi in delirio fuori dall'hotel di Higuain a Milano

(Agenzia Vista) Milano, 01 agosto 2018 Erano circa un centinaio i tifosi che sono accorsi sotto l'hotel a Milano per attendere l'arrivo del neo acquisto del Milan Gonzalo Higuain. Durante l'attesa del pipita i sostenitori hanno cantato diversi cori per far sentire il proprio affetto all'argentino in arrivo da Torino