Nuovo direttore del dipartimento oncologico

Enrico Tucci, da poco a capo della Radioterapia di Arezzo, da oggi è il direttore del Dipartimento di Oncologia di tutta la Asl Toscana sud est. Laureato in Medicina a Siena e poi specializzatosi in radioterapia e oncologia, Tucci ha ricoperto il ruolo di direttore della radioterapia a Grosseto dal 1999 al 2017, dando il via e implementando un’attività che prima non esisteva. Per lui adesso si configura un doppio impegno, di primo piano, prendendo le redini anche del Dipartimento guidato fino a ieri da Sergio Bracarda.