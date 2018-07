Si schianta contro un palo della luce: muore a 18 anni

Dramma a Foiano della Chiana dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essersi schiantato con il motorino contro un lampione. L'incidente nella tarda serata di domenica 29 luglio. Nessuno ha assistito direttamente all'impatto, ma pare che nella dinamica non siano coinvolte altre persone. Cosa sia successo in quel maledetto istante sul "saliscendi" di Foiano, dove la strada descrive un dislivello particolare, non si sa. A nulla sono valsi i disperati tentativi dei soccorritori del 118 per tenere in vita il giovane. La richiesta di auto è partita rapidamente, perché l'incidente è stato sentito e notato subito. Il Pegaso che ha volteggiato su Foiano ed è planato allo stadio, non è purtroppo servito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Foiano per tutti gli accertamenti. Foiano della Chiana piange adesso Matteo Barboni. Matteo Barboni, per gli amici Tiego, era molto conosciuto a Foiano. Abitava con i genitori e la sorella più grande. In sella al suo motorino, un Phantom, Matteo stava raggiungendo gli amici al circolo.La salma del diciottenne è all'obitorio dell'ospedale della Fratta. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 31 luglio, alle 16 nella chiesa della Collegiata. Poi Matteo riposerà nel cimitero di Marciano della Chiana.