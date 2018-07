Esce di strada con l'auto: portato alle Scotte

Calciomercato, Lotito: "Nella vita tutti possono essere in vendita"

(Agenzia Vista) Milano, 26 luglio 2018 "Se lei prende un giocatore che gioca in una certa posizione di campo e si fa giocare in un'altra è normale che non renda, quando ha giocato nel suo ruolo ha fatto bene. Milinkovic Savic non è in vendita, poi nella vita tutti i giocatori possono essere in vendita. C'era una villa in costa Smeralda se offrono 200 milioni si vende" Fonte: Agenzia Vista / ...