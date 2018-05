Sfregiato con l'acido, la coppia a Porta a Porta

La vicenda delle aggressioni con l'acido ai danni di un uomo di 48 anni, avvenute a San Gimignano e a Torino, è stata al centro della puntata di Porta a Porta su Rai Uno andata in onda il 15 maggio 2018. La storia d'amore tra la vittima e la moglie di 27 anni più giovane, osteggiata dai genitori di lei ed accusati di essere i mandanti dello sfregio, è stata raccontata dal conduttore Bruno Vespa ascoltando la testimonianza diretta dell'uomo e della consorte: "Abbiamo paura, ma vogliamo stare insieme. La nostra intenzione non è lasciare solo la Toscana, ma l'Italia. Vogliamo andare a vivere all'estero" hanno detto ancora traumatizzati da quanto successo nei mesi scorsi.

Il 7 maggio 2018 i carabinieri di Poggibonsi hanno arrestato il babbo e la mamma della ragazza. Lui di 54 anni con precedenti penali, sta scontando un accumulo di pena, compreso un omicidio ed è stato indicato dai militari dell'Arma come appartenente alla Ndrangheta. Lei, di 45 anni, casalinga ed originaria di Palermo vive a Certaldo in provincia di Firenze. Entrambi sono ritenuti i mandanti delle minacce e delle aggressioni con l'acido che hanno provocato al genero lesioni permanenti al volto. Le indagini sono in corso per identificare gli autori materiali dei fatti, avvenute il 23 febbraio scorso a San Gimignano e il 19 aprile a Torino.

La persecuzione ai danni del genero sarebbe andata avanti da tre anni, da quando la figlia aveva sposato quell'uomo più grande di lei di 27 anni. I genitori erano arrivati infine a ordinare lo sfregio con l'acido minacciando contestualmente la figlia con la frase: "Prepara il vestito nero". E proprio per il pericolo di reiterazione del reato è stato disposto l'arresto per il 54enne e della moglie 45enne. Alla coppia, a vario titolo, vengono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia, anche nei confronti della figlia, ingiurie e minacce di morte, atti persecutori, comprese scritte come "pedofilo" sull'auto del genero e lesioni gravi.