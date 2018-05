Ragazzo ammazzato: trovata la pistola. Il probabile assassino all'ospedale

E' un uomo di origini sarde di 45 anni (e non di 34 come pareva in un primo momento) il sospetto omicida fermato dai carabinieri nella notte tra il 9 e il 10 maggio 2018 per l'assassinio di un ragazzo albanese di 22 anni, avvenuto a Sinalunga, in provincia di Siena.

Intorno alle 22 del 9 maggio 2018, durante la finale di Coppa Italia Juventus-Milan, il sardo si è presentato nell'abitazione dove vive una famiglia albanese (che non sembra avere legami di parentela con la vittima) ed ha sparato un colpo di pistola sul volto del ragazzo, colpendolo al collo. Il 22enne è morto pochi istanti dopo.

Dopo aver esploso il colpo di pistola, il sardo (un pastore residente nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo) è dato alla fuga a piedi, ma a circa un chilometro dall'abitazione, è finito in un fosso procurandosi la frattura di una gamba. Ha cercato ugualmente di fuggire, è stato però individuato dai carabinieri che dopo averlo fermato dapprima lo hanno condotto in caserma, poi al policlinico delle Scotte dove è piantonato a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto prevista per l'11 maggio 2018.

I militari che si stanno occupando delle indagini coordinati dal pm Nicola Marini, hanno ritrovato la pistola usata per l'omicidio in aperta campagna. Non è ancora chiaro il movente di quello che comunque ha tutta l'aria di essere un regolamento di conti.

I carabinieri hanno annunciato una conferenza stampa.