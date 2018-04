Cade durante l'eroica, grave ciclista

Alpi svizzere, morti quattro alpinisti dopo notte a quota 3.200

Roma, 30 apr. (askanews) - La neve ha fatto strage nelle Alpi. Quattro alpinisti sono morti nelle Alpi svizzere e altri cinque sono stati ricoverati in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stati costretti a trascorrere la notte tra domenica e lunedì all'aperto a oltre 3.200 metri di altitudine. Lo ha annunciato la polizia del cantone Vallese, secondo cui le vittime, per ora non ...