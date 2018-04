Furti in appartamento, a caccia della merce rubata

Altro

Crash test Nasa

Dai test di impatto nell'acqua per le navicelle spaziali che atterreranno negli oceani ai test sugli aerei sui quali viaggeremo nel futuro. Ecco in questo video diffuso dal Centro di ricerca Langley della Nasa i crash test sperimentati per valutare i rischi sia per gli astronauti che per i passeggeri dei voli in generale. I manichini appositamente progettati sono in grado di rilevare tutto ciò ...