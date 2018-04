Centauro vola nel dirupo a Torniella per soccorrere escursionista

I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti nel comune di Roccastrada, Località Piloni di Torniella (presso i canaloni del fiume Farma) per soccorrere un motociclista caduto in un dirupo. L'uomo è stato verricellato con personale medico del 118 sull’elisoccorso Pegaso per poi essere trasportato all’ospedale di Grosseto. Il centauro stava cercando di aiutare un escursionista caduto, che poi è stato recuperato con le stesse modalità. Si tratta di un 45enne originario del posto scivolato nel canalone perdendo conoscenza a seguito dei traumi riportati nella caduta. Per le operazioni di salvataggio è intervenuta la Stazione Amiata del Soccorso Alpino e Speleologico. L’allarme è arrivato verso le 18.45 dalla centrale 118. Sul posto si è diretta la squadra dei soccorritori da terra e l’elicottero Pegaso 2. Dal Pegaso sono stati calati sul posto il medico ed il Tecnico di Elisoccorso che, assieme alla squadra a terra e ai volontari della Misericordia di Roccastrada, hanno proceduto a stabilizzare l’infortunato che nel frattempo aveva ripreso conoscenza.