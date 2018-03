Centralina Enel a fuoco, black-out ad Arbia Scalo

In migliaia a piazza del Popolo per i funerali di Fabrizio Frizzi

Roma, (askanews) - Un lungo applauso ha accolto il feretro di Fabrizio Frizzi all'ingresso della Basilica di Santa Maria in Montesanto, meglio conosciuta come Chiesa degli Artisti a Roma. In migliaia sono accorsi a Piazza del Popolo per i funerali del noto conduttore televisivo, morto a 60 anni il 26 marzo 2018. C'è chi si è fatto il segno della croce e chi, in molti, ha cominciato a correre per ...