Vende droga spacciandole come caramelle

Padre di famiglia trovato con 300 grammi di marijuana. I carabinieri hanno incastrato un uomo di 30 anni arrivato a Monticiano con moglie e figli dall’Emilia Romagna che pur non avendo un lavoro aveva uno stile di vita più che dignitoso. Dopo alcune verifiche i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare e personale durante la quale sono stati rinvenuti ben 300 grammi di marijuana e di tutto l’armamentario necessario per confezionarla in dosi, bilancino elettronico di precisione e dischetti di nylon per l’assemblaggio in piccoli involucri della sostanza destinata alla vendita, incartata come una caramella. Lo straniero veniva tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente e ristretto agli arresti domiciliari.