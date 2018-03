Frana isola alcune abitazioni

Frana in strada delle Grotte di Pescaia a Siena. E' successo nel pomeriggio di mercoledì 14 marzo.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada che conduce ad alcune abitazioni. Sul posto anche un mezzo meccanico per liberare la carreggiata e consentire così il transito, ove necessario, di mezzi di soccorso. La strada verrà comunque transennata e giovedì 15 marzo si procederà alla verifica del costone.