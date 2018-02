Fiamme Gialle sequestrano migliaia di articoli da fumo. Maxi multe

La Guardia di Finanza di Poggibonsi impegnata nel contrasto alla contraffazione e la tutela della sicurezza dei prodotti, ha condotto un operazione denominata “Fumo sicuro”, nel corso della quale sono stati sequestrati 112 mila articoli per fumatori.

I finanzieri della Tenenza hanno controllato diversi punti vendita ubicati tra Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa all’interno dei quali hanno individuato articoli per fumatori privi delle informazioni obbligatorie per legge previste dal Codice del Consumo, il cui scopo è quello di fornire ai consumatori le corrette informazioni sull’origine e la composizione dei prodotti al fine di garantire loro acquisiti informati e consapevoli a tutela della propria salute. In particolare il sequestro ha riguardato cartine e filtri. Nei guai i rappresentanti legali di cinque esercizi commerciali segnalati alla Camera di Commercio di Siena per le violazioni previste, per le quali sono previste sanzioni, per ognuno di loro, fino a 25.000 euro nonché la confisca e la distruzione dei prodotti sequestrati.