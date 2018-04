Manager Mps, ecco chi viene promosso e chi va in pensione

Nuova struttura organizzativa per Banca Mps. A seguito dell’uscita del vice direttore generale vicario Angelo Barbarulo, del vicedirettore Antonio Nucci, e di Enrico Grazzini, a partire dal prossimo 1 maggio 2018, sarà rinnovata la linea manageriale con la valorizzazione delle risorse interne che si sono distinte per competenza e capacità professionale. Giampiero Bergami, attuale responsabile della direzione Corporate, assume l’incarico di chief commercial officer. Vittorio Calvanico, è il nuovo chief operating officer, al posto di Enrico Grazzini. Maurizio Bai, attuale responsabile dell’area territoriale Toscana, assume la responsabilità della direzione rete, struttura di nuova costituzione a diretto riporto gerarchico del Cco, che presidierà le 5 aree territoriali. A capo dell’area territoriale Toscana viene promosso Dimitri Bianchini. Fabiano Fossali, attualmente area manager della direzione territoriale corporate Veneto Est e Friuli Venezia Giulia, assume la Responsabilità della Direzione Corporate insostituzione di Giampiero Bergami. Giovanni Ametrano, attuale responsabile area credito centro e Sardegna, diviene il nuovo responsabile della direzione crediti performing, in sostituzione di Moreno Sonnini che è il nuovo responsabile dell’area Territoriale Nord Ovest.