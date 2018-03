La stazione spaziale minaccia anche la Toscana

Catalogna, scontri nella notte dopo l'arresto 5 indipendentisti

Barcellona, (askanews) - Dimostranti catalani si sono scontrati nella notte a Barcellona, dopo l'arresto di 5 leader indipendentisti e l'annuncio della Corte suprema che 25 leader dovranno essere processati per ribellione e per altri capi d'imputazione che potrebbero portare a pene detentive fino a 30 anni. La polizia ha usato i manganelli per tenere i dimostranti lontani dagli edifici federali a ...