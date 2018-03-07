Nove corse a Pian delle Fornaci: i partenti

Clamoroso: Bersani sbaglia a votare, la sua sarà scheda nulla
Siena
1° CORSA
Premio PIAN DELLE FORNACI ore 13.00
Corsa per Cavalli di 4 anni e oltre metri 1.100
1 SMORFIA SC. DEL PARATO A.CERSOSIMO
2 PISELLINO RINALDO ORAZIOLI M.CHIAVASSA
3 ANTICO MORO SC. GIUSEPPE ZEDDE SRL G.ZEDDE
4 PHARAOH ANDREA TOGNAZZI A.COLOMBATI
5 UPRISE ANDREA MARI A.MARI
6 NORMAN PRICE ANTONIO SIRI A.SIRI
7R BINNO VALTER PUSCEDDU V.PUSCEDDU
2° CORSA
Premio L’ARS NEON TOSCANA ore 13.30
Corsa per Cavalli Anglo Arabi di 5 anni e oltre m. 1.450
1 UNGOLO EMILIANO MILZA S.PIRAS
2 SOGNI ANTONIO SIRI A.SIRI
3 URON SC. GIUSEPPE ZEDDE SRL G.ZEDDE
4 UVA PASSA BOSCHI PAOLO D.PES
5 SABURGHESA FRANCESCO FERRARI F.FERRARI
6 AUDACE DA CLODIA OSVALDO COSTA D.TODDE
7 UCALY JONATAN BARTOLETTI R.BETTI
8 RAOL ANTONIO MULA A.MARI
9 UNADEA DANIELE VANNUCCI A.TOPALLI
10R UN FUORICLASSE SEBASTIANO CHERCHI F.GUGLIELMI
3° CORSA
Premio ASSOCIAZIONE PROPRIETARI ALLENATORI ALLEVATORI CAVALLI DA PALIO
ore 14.00
Corsa per Cavalli Anglo Arabi di 5 anni e oltre metri 1.100
1 ULTIMO BAIO MIRCO TOGNETTI S.MEREU
2 SOLERO MARIO SAVELLI S.MURTAS
3 RASTA DI MONTALBO MAICOL DEI M.CHIAVASSA
4 RIO MANIGOS GIOSUE’ CARBONI G.CARBONI
5 SEMPRE IN PIEDI SANDRO BENCARDINO E.BRUSCHELLI
6 UNA COME TE ALDO NEROZZI B.SINI
7 TERRY CARLO SANNA C.SANNA
8 QUESTURINO ALESSANDRO CONGIU A.CONGIU
9 TAY TAY LUCA ANSELMI J.PACINI
10R UMATILLA GIOVANNI ATZENI G.ATZENI
4° CORSA
Premio AMEDEO BERNARDONI ore 14.30
Corsa per Cavalli di 4 anni e oltre metri 1.450
1 MONTE SIRAI VALTER PUSCEDDU V.PUSCEDDU
2 BIRICCHI ANTONIO SIRI A.SIRI
3 ABANERO SC. EVERYBODY D.PES
4 GIOCOLIERE SC. GIUSEPPE ZEDDE SRL G.ZEDDE
5 IL GLADIATORE CARLO SANNA CARLO SANNA
6 NOCCIOLA FRANCESCO CARIA F.CARIA
7R BATISTUTA MARIA REDI A.MIGHELI
5° CORSA
Premio VITTORE BARBETTA ore 15.00
Corsa per Cavalli ANGLO ARABI di 4 anni metri 1.450
1 VILLANA SIMONE MEREU S.MEREU
2 YOGHI DA CLODIA SC. CLODIA SRLS A.COGHE
3 VANKOOK PIETRO PIRAS G.CARBONI
4 VOULTURE SANDRO BENCARDINO S.PIRAS
5 VENTO DI TEMPIO PAOLO ARRU P.ARRU
6 VENERE SAURA ALESSANDRO CONGIU A.CONGIU
7 VITTORINO GIOVANNI ATZENI G.ATZENI
8 VI BRO PEDRALADA FEDERICO GUGLIELMI F.GUGLIELMI
9R VERANU CARLO SANNA C.SANNA
6° CORSA
Premio COSTAFABBRI ore 15.30
Corsa per Cavalli Anglo Arabi di 5 anni e oltre metri 1.450
1 SERAFINU SC. GIUSEPPE ZEDDE SRL G.ZEDDE
2 UNUSOLESOLU DARIO COLAGE’ I.CABIDDU
3 TINTORETTO CARLO SANNA S.FENU
4 UIRED CARLO SANNA C.SANNA
5 BRICCONA DA CLODIA SC. CLODIA SRLS A.COGHE
6 TUESOLA FEDERICO GIOBBE A.CHESSA
7 UGA ANTONIO MULA A.MULA
8 UBER ALLES SC. DEL PARATO D.PES
9 SPARTACO DA CLODIA ALEXANDRA TIMOFTE A.TOPALLI
10R TALETE SAURO CARMEN MAGI B.SINI
7° CORSA
Premio MONASTERO ore 16.00
Corsa per Cavalli Anglo Arabi di 4 anni e oltre metri 1.100
1 UCCEL DI BOSCO PIETRO CAREDDU S.MURTAS
2 VIKY FORTUNA ALESSIO MIGHELI A.MIGHELI
3 UGO RICOTTA PAOLO BOSCHI D.PES
4 LA VIA DA CLODIA SC. DEL PARATO A.CERSOSIMO
5 UNNIGHY SC. GIUSEPPE ZEDDE SRL G.PUDDU
6 TOUT BEAU TOMMASO FURIELLI M.CHIAVASSA
7 THIAGO BAIO CARMEN MAGI B.SINI
8 ULTRASONIC ANTONIO SIRI A. SANNA
9 PARLEDI GIULIANO SAMPIERI F.GIOBBE
10R SER BONA STEFANO VANNI S.VICINO
8° CORSA
Premio COSTALPINO ore 16.30
Corsa per Cavalli Anglo Arabi di 5 anni e oltre metri 1.100
1 UNAMORE STEFANO VANNI S.VICINO
2 TEMPESTA DA CLODIA GIULIANO SAMPIERI A.CHESSA
3 STALLINEK PAOLO TONDI I.CABIDDU
4 TALE E QUALE OSVALDO COSTA G.CARBONI
5 SUPERBA DA CLODIA JONATAN BARTOLETTI J.BARTOLETTI
6 TAGADA’ LUCA PADDEU L.PADDEU
7 PALLOTTOLA ANDREA MARI A.MULA
8 SMERALDO NULESE MARK HARRIS GETTY L.BRUSCHELLI
9 LA GIOCONDA LEONARDO D’ASCIENZO S.MEREU
10R RHAPSODY FRANCESCA STARNOTTI A.TOPALLI
9° CORSA
Premio RELAIS RISERVA DI FIZZANO ore 17.00
Corsa per Cavalli Anglo Arabi di 5 anni e oltre metri 1.450
1 TERRIBILE DA CLODIA MARK HARRIS GETTY E.BRUSCHELLI
2 TATTALIU ALESSANDRO NENCINI A.MIGHELI
3 BOMBARDINO MARK HARRIS GETTY I.CABIDDU
4 QUARZO BLU GIOV.GIUS. BITTI M.BITTI
5 UAN KING GIULIANO SAMPIERI A.CHESSA
6 QANTU ALESE GIANNI DE SANTIS S.VICINO
7 ASSINIBOIA SC. GIUSEPPE ZEDDE SRL G.ZEDDE
8 QUISARIO CAMILLA PACI A.TOPALLI
9 RIBELLE DA CLODIA SC. CLODIA SRLS A.COGHE
10R ROBOLT MARCO VESPA D.PES
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