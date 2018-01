La Mens Sana chiede strada al Tortona per iniziare al meglio il 2018

Inizia domenica 7 gennaio alle 18 sul parquet del Pala Oltrepò di Voghera il 2018 della Soundreef Mens Sana. I biancoverdi, dopo il successo interno contro la Virtus Roma per 102-88 che ha chiuso nel migliore dei l'anno appena trascorso, fanno visita alla Bertram Tortona nella 15ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A2 girone Ovest. I padroni di casa di coach Pansa sono ancora in corsa per la Final Eight di Coppa Italia a Jesi (2-4 marzo 2018) e sono reduci da quattro vittorie consecutive, l'ultima delle quali a Cagliari. Finora tra le mura amiche il bilancio della Bertram Tortona è di 4 vittorie (Reggio Calabria, Leonis Eurobasket Roma, Napoli e Scafati) e 3 sconfitte (Agrigento, Casale, Trapani).

A presentare il match di domenica è il coach della Soundreef Mens Sana, Matteo Mecacci. “Sicuramente affrontiamo una squadra motivata dal raggiungimento di questo obiettivo che per loro sarebbe storico e certificherebbe il buon campionato disputato finora. Ma anche se fossero stati già qualificati o fuori dalla lotta per la Final Eight mi sarei comunque aspettato una squadra viva, che sta attraversando un ottimo momento di forma come dimostra l'ultima vittoria a Cagliari senza Melvin Johnson”.

“La Bertram cerca di giocare coinvolgendo i suoi palleggiatori e responsabilizzando gli esterni a partire da Spanghero e Gergati, inserito a stagione in corso al posto di Mei, oltre a Johnson. È una squadra che basa molto il suo gioco sull'esperienza e la leadership di Garri, ma sanno sfruttare bene anche la velocità e l'esplosività di un 4 come Sorokas che è reduce da una stagione molto positiva a Treviglio”.